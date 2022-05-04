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Сегодня, 00:20

Мостовой: «Вильярреал» просто поплыл»

Мостовой прокомментировал поражение «Вильярреала» от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов
Георгий Скобликов
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Ливерпуля» в полуфинальном матче над «Вильярреалом» (3:2) в Лиге чемпионов.

«В первом тайме я увидел одну команду в желтых футболках, в красных как будто не было. А во втором тайме они будто поменялись цветами, я наблюдал за двумя другими командами, чем в первой половине игры. Еще в первом полуфинальном матче видел, что состояние физическое у футболистов «Вильярреала» слабое, оно выразилось во втором тайме сегодня. Они просто поплыли. Ужасно такое испытать, когда вратарь в таком матче пропускает подобные мячи», — сказал Мостовой «СЭ».

Также он подвел итоги выступления «Вильярреала» в еврокубках.

«История «Вильярреала» для многих служит примером, что команда, которая звезд с неба не хватает, может выходить и показывать результат. Победа в прошлой Лиге Европы и полуфинал в Лиге чемпионов для клуба из города с населением в 50 тысяч человек — это достижение», — добавил Мостовой.

Команда Юргена Клоппа пробилась в финал Лиги чемпионов по сумме двух встреч (2:0, 3:2) и встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити» (первая игра — 3:4). Заключительный матч турнира пройдет 28 мая на «Стад де Франс».

Александр Мостовой
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