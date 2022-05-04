Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Феноменальный тренер, умница! Эмери заслужил пойти на повышение в топ-клуб. Очень жаль, что в «Спартаке» таких не понимают и не дают шанс проявить себя. Великий тренер не тот, кто возглавляет «Баварию» или «Манчестер Сити» и выигрывает с ними все трофеи, а тот, кто прыгает выше головы с средней командой. Полуфинал Лиги Чемпионов — очень достойный результат, заслуживающий похвалы. Ну, а «Ливерпуль» очень хорош, во тором тайме они показали себя во всей красе. Победили, конечно же, по делу», — сказал Червиченко.

Во вторник, 3 мая, «Ливерпуль» в гостях одержал волевую победу над «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2. Дома «красные» выиграли со счетом 2:0.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.