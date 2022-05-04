Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:16

Червиченко — об Эмери: «Феноменальный тренер, умница! Очень жаль, что в «Спартаке» таких не понимают»

Червиченко похвалил Эмери после поражения «Вильярреала» в полуфинале Лиги чемпионов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Феноменальный тренер, умница! Эмери заслужил пойти на повышение в топ-клуб. Очень жаль, что в «Спартаке» таких не понимают и не дают шанс проявить себя. Великий тренер не тот, кто возглавляет «Баварию» или «Манчестер Сити» и выигрывает с ними все трофеи, а тот, кто прыгает выше головы с средней командой. Полуфинал Лиги Чемпионов — очень достойный результат, заслуживающий похвалы. Ну, а «Ливерпуль» очень хорош, во тором тайме они показали себя во всей красе. Победили, конечно же, по делу», — сказал Червиченко.

Во вторник, 3 мая, «Ливерпуль» в гостях одержал волевую победу над «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2. Дома «красные» выиграли со счетом 2:0.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
Андрей Червиченко
Унаи Эмери
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Александер-Арнольд: «Полуфиналы Лиги чемпионов у нас всегда получаются трудными»
Канчельскис: «Эмери в очередной раз доказал всему миру, насколько он крутой тренер»
«Вильярреал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Луис Диас признан лучшим игроком матча «Вильярреал» — «Ливерпуль»
Мостовой: «Вильярреал» просто поплыл»
Эмери напугал «Ливерпуль», но магии «Вильярреала» хватило только на тайм
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мане побил рекорд Дрогба в Лиге чемпионов

Мостовой: «Вильярреал» просто поплыл»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости