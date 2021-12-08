Мостовой: «Получилась очень хорошая игра, зрелищная, для болельщиков, мы играли на победу»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ничью с «Челси» (3:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Получилась очень хорошая игра, зрелищная, для болельщиков. Мы играли на победу. Забили мяч в концовке, показали характер. Результат закономерный.

— С какой задачей выходили на поле?

— Задача была — выйти на поле, помочь команде, создавать моменты. Мы вели в счете, тут и так все понятно.

— «Зенит» играл открыто. Что мешало в других матчах Лиги чемпионов играть так же?

— На нас ничто не давило. Мы играли дома против очень хорошей команды. Всегда приятно, есть супермотивация. Тут несколько факторов сложилось. Приятно даже не то, что результата добились, а качество игры очень радует.

«Зенит» набрал 5 очков в ЛЧ и занял третье место в группе Н. Команда вышла в 1/16 Лиги Европы.