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Мостовой: «Получилась очень хорошая игра, зрелищная, для болельщиков, мы играли на победу»

8 декабря, 23:52
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ничью с «Челси» (3:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Получилась очень хорошая игра, зрелищная, для болельщиков. Мы играли на победу. Забили мяч в концовке, показали характер. Результат закономерный.

— С какой задачей выходили на поле?

— Задача была — выйти на поле, помочь команде, создавать моменты. Мы вели в счете, тут и так все понятно.

— «Зенит» играл открыто. Что мешало в других матчах Лиги чемпионов играть так же?

— На нас ничто не давило. Мы играли дома против очень хорошей команды. Всегда приятно, есть супермотивация. Тут несколько факторов сложилось. Приятно даже не то, что результата добились, а качество игры очень радует.

«Зенит» набрал 5 очков в ЛЧ и занял третье место в группе Н. Команда вышла в 1/16 Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

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Гоша Чернов все материалы автора

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