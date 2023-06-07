Мостовой объяснил, почему «Манчестер Сити» нельзя назвать однозначным фаворитом финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему «Манчестер Сити» нельзя считать однозначным фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Конечно, фаворит «Манчестер Сити». Но финал есть финал. «Интер» тоже припрятал свои козыри. Команда все-таки сильная. В последние месяцы игроки сделали то, что они упустили в начале сезона. Сейчас они собрались, хорошо выступили в Лиге чемпионов и серии А, а также выиграли Кубок Италии. Скамейка у «Интера» очень хорошая, на ней сидят Лукаку, Мартинес и Джеко. Я уже не говорю о других игроках. У них будут свои козыри. Все думают, что «Сити» разнесет «Интер». Подождите! Я даже рискну предположить, что в основное время будет ничья», — приводит Betonmobile слова Мостового.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер», состоится в субботу, 10 июня в Стамбуле (Турциия). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.