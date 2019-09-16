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Миранчуки полетели с «Локомотивом» в Леверкузен. Но Антон не сыграет, а Алексей — под вопросом

20:18
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Антон и Алексей Миранчуки полетели с «Локомотивом» на гостевой матч 1-го тура Лиги чемпионов с «Байером» в Леверкузене. Игра состоится в среду, 18 сентября.

По данным «СЭ», у Антона шанса сыграть нет. По Алексею определятся ближе к матчу, однако его участие в игре остается под вопросом.

Антон Миранчук получил повреждение в первом тайме субботнего матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). У него — травма стопы.

Алексей Миранчук травмировался в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» 31 августа (1:2). У хавбека выявлено повреждение задней поверхности бедра.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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