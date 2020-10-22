«Миранчук дал основания для того, чтобы быть игроком старта». Семин о дебюте Алексея в «Аталанте»

Юрий Семин, который тренировал Алексея Миранчука в «Локомотиве», прокомментировал его дебют за итальянскую «Аталанту». Полузащитник забил гол в первом же матче за новый клуб в ворота «Митьюлланна» (4:0) в Лиге чемпионов.

— Это в его стиле: быстрый, короткий удар, — заявил «СЭ» Семин. — Самое главное, что ему дали эти 15 минут, и он ими воспользовался. Леша дал основания для того, чтобы быть игроком стартового состава. Это самое важное, потому что там большая конкуренция.

Есть еще один немаловажный момент. Мне понравилось, что после забитого мяча все партнеры по команде его очень поприветствовали. Значит, они его уже приняли в коллектив — это очень значимо, — сказал Семин. (Севастиан Терлецкий)