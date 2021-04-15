Милнер рассказал, чего не хватило «Ливерпулю» в матче с «Реалом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после ничьей с «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команде не хватало болельщиков.

«Мы играли хорошо, но если не реализуешь свои моменты, то будешь за это наказан. Было много стремления, но этого сегодня не хватило. Разумеется, соперник был очень опытен, это топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы. Просто не смогли реализовать свои моменты.

Мы тоже достаточно долго играем в этом турнире. В таких матчах болельщики могут дать многое команде , но не хочу сказать, что их отсутствие сыграло решающую роль. Мы сыграли хорошо, достойно себя проявили, но этого не хватило", — цитирует пресс-служба УЕФА Милнера.