Зидан считает, что «Реал» может гордиться своим выступлением в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команда может гордиться своим выступлением.

«Мы понимали, что придется сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше", — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана.