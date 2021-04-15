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Зидан считает, что «Реал» может гордиться своим выступлением в матче с «Ливерпулем»

02:02
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команда может гордиться своим выступлением.

«Мы понимали, что придется сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением.

Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше", — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана.

Ливерпуль — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029491--liverpool-vs-real-madrid/

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