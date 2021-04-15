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Варан, Азар и Карвахаль будут готовы к матчам с «Челси»

02:30
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«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси». Как сообщает El Chiringuito TV, Рафаэль Варан, Эден Азар и Дани Карвахаль будут готовы к матчам против лондонской команды.

Игроки пропустили встречу против «Ливерпуля» в 1/4 финала. Первый матч состоится через 2 недели в Испании, а ответный — через 3 в Англии.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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