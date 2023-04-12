«Милан» обыграл «Наполи» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Милан» дома обыграл «Наполи» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник «россонери» Исмаэль Беннасер, который забил на 40-й минуте матча.

На 75-й минуте с поля был удален хавбек «Наполи» Андре Замбо Ангисса, который получил две желтые карточки с разницей в четыре минуты.

Ответный матч между командами пройдет 18 апреля в Неаполе, начало встречи — 22.00 мск.