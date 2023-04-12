Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

12 апреля, 23:54

«Реал» победил «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ, лондонцы играли вдесятером во втором тайме

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Реал» — «Челси».
Фото Reuters

«Реал» дома обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 2:0.

В составе мадридцев в первом тайме забил Карим Бензема, для которого гол стал 90-м в турнире, и Марко Асенсио, отметившийся во втором тайме спустя три минуты после выхода на замену.

На 59-й минуте «Челси» остался вдесятером после удаления защитника Бена Чилуэлла за фол последней надежды на Родриго.

Ответная игра пройдет в Лондоне 18 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Челси
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
4
7
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: пары и путь до финала в Стамбуле
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча с «Челси»
Лига чемпионов, 1/4 финала: «Реал» победил «Челси», «Милан» обыграл «Наполи»
«Милан» обыграл «Наполи» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
«Милан» — «Наполи»: хавбек гостей Ангисса получил вторую желтую карточку в матче
«Реал» — «Челси»: Асенсио после передачи Винисиуса удвоил преимущество хозяев
«Реал» — «Челси»: Чилуэлл получил красную карточку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» — «Наполи»: хавбек гостей Ангисса получил вторую желтую карточку в матче

«Милан» обыграл «Наполи» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости