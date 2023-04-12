«Реал» победил «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ, лондонцы играли вдесятером во втором тайме

«Реал» дома обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 2:0.

В составе мадридцев в первом тайме забил Карим Бензема, для которого гол стал 90-м в турнире, и Марко Асенсио, отметившийся во втором тайме спустя три минуты после выхода на замену.

На 59-й минуте «Челси» остался вдесятером после удаления защитника Бена Чилуэлла за фол последней надежды на Родриго.

Ответная игра пройдет в Лондоне 18 апреля. Начало — в 22.00 мск.