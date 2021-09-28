«Милан» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
20:49
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Атлетико».
«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Тео Эрнандес, Салемакерс, Беннасер, Кессье, Диас, Ребич, Рафаэл Леау.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Фелипе, Эрмосо, Льоренте, Коке, Кондогбия, Карраско, Корреа, Суарес.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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