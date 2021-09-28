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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Месси выйдет в стартовом составе

20:41
Футболка Месси. Фото Twitter
Футболка Месси. Фото Twitter
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Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

С первых минут в составе парижан на поле выйдет нападающий Лионель Месси.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма — Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Н.Медеш — Гуэй, Эррера, Верратти — Мбаппе, Месси, Неймар.

Запасные: Навас, Летелье, Паредес, Икарди, Данилу, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Керер, Эбимбе.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Р.Диаш, Ляпорт, Ж.Канселу — Родри, де Брейне, Б.Силва — Марез, Стерлинг, Грилиш.

Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Жезус, Ф. Торрес, Фернандиньо, Макати, Фоден, Уилсон-Эсбранд.

Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Сантьяго Хайме Латре.

В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» (6:3).

ПСЖ — Манчестер Сити

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Иван Шитик все материалы автора

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