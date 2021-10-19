Месси оформил дубль в матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов: забил с игры и паненкой с пенальти

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига». Он отличился на 67-й минуте.

Для нападающего это второй мяч в составе команды. Оба гола он забил в Лиге чемпионов. Ранее аргентинец отличился в матче с «Манчестер Сити» (2:0).

Позднее он забил еще один мяч, реализовав пенальти. По ходу второго тайма «ПСЖ» ведет 3:2.