Месси оформил дубль в матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов: забил с игры и паненкой с пенальти
23:32
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига». Он отличился на 67-й минуте.
Для нападающего это второй мяч в составе команды. Оба гола он забил в Лиге чемпионов. Ранее аргентинец отличился в матче с «Манчестер Сити» (2:0).
Позднее он забил еще один мяч, реализовав пенальти. По ходу второго тайма «ПСЖ» ведет 3:2.
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю