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Месси оформил дубль в матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов: забил с игры и паненкой с пенальти

23:32
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига». Он отличился на 67-й минуте.

Для нападающего это второй мяч в составе команды. Оба гола он забил в Лиге чемпионов. Ранее аргентинец отличился в матче с «Манчестер Сити» (2:0).

Позднее он забил еще один мяч, реализовав пенальти. По ходу второго тайма «ПСЖ» ведет 3:2.

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Евгений Петров все материалы автора

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