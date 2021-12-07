Месси обгонал Пеле по количеству голов

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матчах Лиги чемпионов против «Брюгге». Это его 757-й гол за карьеру. Столько же, по данным RSSSF (организации, собирающей статистические данные о футболе), забил экс-форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле.

Messi ties Pele with 757 career senior goals ???



(via RSSSF) pic.twitter.com/GPm2PgUDdB — ESPN FC (@ESPNFC) December 7, 2021

Аргентинец отличился ударом из-за пределов штрафной и сделал счет 3:0. Результативный пас ему отдал Килиан Мбаппе. Французский форвард до этого сделал дубль.

Позднее Месси забил еще один мяч. На 76-й минуте он реализовал пенальти. Таким образом, он превзошел результат Пеле и имеет в активе 758 голов.

34-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил пять мячей при трех голевых передачах.