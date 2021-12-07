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Месси обгонал Пеле по количеству голов

22:04
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матчах Лиги чемпионов против «Брюгге». Это его 757-й гол за карьеру. Столько же, по данным RSSSF (организации, собирающей статистические данные о футболе), забил экс-форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле.

Аргентинец отличился ударом из-за пределов штрафной и сделал счет 3:0. Результативный пас ему отдал Килиан Мбаппе. Французский форвард до этого сделал дубль.

Позднее Месси забил еще один мяч. На 76-й минуте он реализовал пенальти. Таким образом, он превзошел результат Пеле и имеет в активе 758 голов.

34-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил пять мячей при трех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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