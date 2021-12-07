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«Милан» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

22:00
&quot;Милан&quot; - &quot;Ливерпуль&quot;. Фото AFP
&amp;quot;Милан&amp;quot; - &amp;quot;Ливерпуль&amp;quot;. Фото AFP

7 декабря «Милан» сыграет против «Ливерпуля» в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Милане, начало — 23:00.

Эта игра станет определяющей для «Милана» в борьбе за евровесну. На текущий момент «Милан» занимает в группе B 3-е место, набрав 4 очка. «Ливерпуль» идет на 1-м (15 очков), «Порту» — на 2-м (5), «Атлетико» — на 4-м (4).

Следить за матчем в прямом эфире можно по ссылке на сайте.

Милан — Ливерпуль

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