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Месси проводит 700-й матч за «Барселону»

27 ноября 2019, 23:00
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Эта игра станет для него 700-й в составе каталонского клуба.

32-летний нападающий выступает за первую команду «Барсы» в официальных матчах с 2004 года. Десять раз он выиграл чемпионат Испании, четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

Барселона — Боруссия Д

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