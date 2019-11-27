Месси проводит 700-й матч за «Барселону»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Эта игра станет для него 700-й в составе каталонского клуба.

32-летний нападающий выступает за первую команду «Барсы» в официальных матчах с 2004 года. Десять раз он выиграл чемпионат Испании, четырежды становился победителем Лиги чемпионов.