Месси обогнал Рауля и вышел на четвертое место по матчам в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Для капитана каталонцев эта игра стала 143-й в главном еврокубковом турнире.

По данному показателю Месси вышел на чистое четвертое место, обогнав Рауля, который провел 130 матчей за «Реал» и 12 — за «Шальке».

Среди действующих игроков аргентинец идет вторым — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отыграл 170 встреч. По играм за один клуб Месси также второй — его многолетний партнер по команде Хави провел 151 игру.

Абсолютный же рекордсмен по матчам в Лиге чемпионов — Икер Касильяс. На счету голкипера 177 игр (150 за «Реал» и 27 за «Порту»). Этим летом он завершил карьеру.

Трансляция матча «Барселона» — «Бавария»