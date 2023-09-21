Мендес: «Покидали поле с чувством гордости и горечи одновременно»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Браис Мендес прокомментировал ничью с «Интером» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы провели потрясающий матч, но должны были все решить заранее. У нас было много моментов, но мы ими не воспользовались. Покидали поле с чувством гордости и горечи одновременно», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендеса.

После первого тура «Реал Сосьедад» и «Интер» делят 2-3 места в группе D. Обе команды имеют 1 очко.