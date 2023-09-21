Де Йонг: «Когда «Арсенал» забил третий гол, мы поняли, что игра окончена»

Капитан ПСВ Люк де Йонг прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:4) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы знали, что это действительно хорошая команда. Мы пытались оказать на них давление, но пропустили два гола в самом начале. Затем мы немного улучшили контроль, но они забили третий гол, и тогда мы поняли, что игра окончена», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

«Арсенал» с 3 очками лидирует в группе B. ПСВ — последний (0 очков).