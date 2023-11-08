Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пытался оградить Доннарумму от негатива в матче против «Милана»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал возвращение голкипера Джанлуиджи Доннаруммы на «Сан-Сиро». 7 ноября парижане играли против «Милана» (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Болельщики итальянской команды забросали вратаря фальшивыми купюрами с его лицом.

«Они оказали непростой прием Доннарумме. Много шумели и привлекали в этой теме внимание. Мы, игроки «ПСЖ», как могли, оберегали его от давления. Жаль только, что не выиграли», — цитирует Мбаппе ITASportPress.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В 2021 году он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», так как итальянский клуб не предложил ему новый контракт с условиями, которые потребовала сторона игрока.