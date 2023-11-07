Болельщики «Милана» забросали Доннарумму фальшивыми купюрами с его лицом в матче против «ПСЖ»

Фанаты «Милана» забросали голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми денежными купюрами в ходе очной встречи команд в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Перед встречей болельщики «россонери» изготовили специальные фальшивые банкноты с лицом 24-летнего голкипера.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В 2021 году он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», поскольку итальянский клуб не предложил ему новый контракт с условиями, которые потребовала сторона игрока.

«СЭ» ведет онлайн трансляцию матча «Милан» — «ПСЖ» и других встреч группового турнира Лиги чемпионов