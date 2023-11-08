Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:18

Сакки восхитился игрой Жиру в матче «Милана» против «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки оценил игру форварда команды Оливье Жиру в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1)

«Жиру нанес идеальный удар по своей точности, силе и времени. Он переиграл в воздухе Шкриньяра, который и сам прекрасно играет головой. Прошедший матч — сигнал надежды для всех на «Сан-Сиро», — цитирует Сакки pianetamilan.it.

«Милан» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Стефано Пиоли с 5 очками поднялась на третье место в группе F. «ПСЖ» (6 очков) идет вторым в квартете, отставая от лидирующей «Боруссии» на 1 очко.

Оливье Жиру
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Арриго Сакки
0
Читайте также
Фетисов: «Протопопов завещал похоронить его и Белоусову в Петербурге»
Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Милан» — «ПСЖ», «Боруссия» — «Ньюкасл» и другие матчи 4-го тура
Фанаты из Германии устроили беспорядки в Неаполе перед матчем «Наполи» — «Унион»
«Сити» и «Лейпциг» — первые участники плей-офф, «группа смерти» — самая запутанная. Что уже решилось в Лиге чемпионов
Хави сказал, что «Барселона» на «полпути к возвращению величия». А потом назвал поражение в Лиге чемпионов позорным
Группа «Баварии» и «МЮ», матчи «Реала», «Наполи» и «Интера»: онлайн-трансляция игр дня Лиги чемпионов
«Боруссия», «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл»: расклад группы Лиги чемпионов после 4 туров
Гвардиола не проигрывает в 17-м матче Лиги чемпионов подряд — это 4-й результат в истории турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти — о фаворитах Лиги чемпионов в этом сезоне: «Не думаю, что нас ждет большой сюрприз»
Новости
RSS RSS
Все новости