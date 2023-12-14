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Сегодня, 13:08

Мбаппе публично выразил недовольство решением Энрике играть на удержание счета в концовке матча с «Боруссией»

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе публично выразил недовольство решением главного тренера Луиса Энрике в матче с «Боруссией» Дортмунд (1:1) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

За две минуты до конца основного времени Энрике подозвал защитника парижан Ашрафа Хакими и сообщил о том, что «Милан» обыграл «Ньюкасл» в параллельном матче, таким образом «ПСЖ» обеспечивал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После этого Хакими жестом попросил одноклубников успокоиться. Решение вызвало непонимание у Мбаппе, который раскинул руки, а покидая поле, высказал недовольство самому тренеру.

«ПСЖ» занял второе место в группе F с 8 очками. Парижане опередили ставший третьим «Милан» по дополнительным показателям.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря.

Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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