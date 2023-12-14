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Сегодня, 16:02

Сербский журналист о болельщиках, певших российские песни в матче ЛЧ: «Люди в Сербии любят и поддерживают Россию»

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Сербский журналист Мирко Маркович высказался о болельщиках «Црвены Звезды», которые спели песню «Катюша» и поддержали Россию во время матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:3).

«Болельщики «Црвены» во вчерашнем матче не сделали ничего криминального и противозаконного. Они пели «Катюшу», пели кричалки в поддержку «Спартака» и России, но за это никаких санкций не будет... Да даже если и будут, то мы, сербы, этого не боимся! Болельщики «Звезды» и другие люди в Сербии любят и поддерживают Россию», — сказал Маркович в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

«Црвена» заняла четвертое место в группе G Лиги чемпионов, набрав 1 очко. Единственную ничью сербская команда добыла в игре с «Янг Бойз» 4 октября. Матч завершился со счетом 2:2.

Источник: Sport24
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
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