Гризманн рассказал, что стало ключом к прогрессу «Атлетико» в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень рад трем очкам, быть первыми. В конце концов, это было важно, не так ли? Будучи первыми, мы всегда хотим выигрывать матчи, а также делать это перед нашими болельщиками. Я думаю, что победа в Нидерландах, которая была очень сложной. Мы отлично сыграли все вместе, в обороне, и мы смогли забить голы. Я думаю, это стало ключом к нашему прогрессу в Лиге чемпионов», — приводит слова Гризманна пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» (14 очков) занял первое место в группе E. «Лацио» (10) cтал вторым. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.