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Мбаппе — о матче с «Барселоной»: «Я смог показать себя»

01:28
16 февраля. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:4. Фото ФК «ПСЖ».
16 февраля. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:4. Фото ФК «ПСЖ».
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился эмоциями после завершения матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1). 22-летний француз стал всего третьим футболистом, который забил три гола каталонцам на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

«Конечно, это большое событие для меня. Я всегда выкладываюсь на поле на сто процентов. Не всегда получается проявить себя, бывают неудачные дни. Но сегодня я смог показать себя.

Мы очень довольны, что добились такого результата. И сделали это со стилем», — приводит слова Мбаппе сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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