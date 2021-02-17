Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился эмоциями после завершения матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1). 22-летний француз стал всего третьим футболистом, который забил три гола каталонцам на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

«Конечно, это большое событие для меня. Я всегда выкладываюсь на поле на сто процентов. Не всегда получается проявить себя, бывают неудачные дни. Но сегодня я смог показать себя.

Мы очень довольны, что добились такого результата. И сделали это со стилем», — приводит слова Мбаппе сайт журналиста Альфредо Педуллы.