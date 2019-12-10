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Маурицио Сарри заявил, что Рабьо сыграет с «Байером»

21:44
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сыграет в матче Лиги чемпионов против «Байера», сказал главный тренер итальянского клуба Маурицио Сарри.

— Рабьо вернулся после травмы, — цитирует тренера официальный Twitter клуба. — Мы очень рассчитываем на него. У него очень высокий потенциал, ему просто нужно восстановить свои физические кондиции. Завтра он сыграет часть матча.

Матч «Байер» — «Ювентус» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.

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