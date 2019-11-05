Маурицио Сарри: «Все рады, когда Игуаин и Дибала играют вместе»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» сказал, что хотел бы чаще выпускать на поле вместе Гонсало Игуаина и Паоло Дибалу.

— Дибала и Игуаин почти не играет вместе. Вам сложно объяснить количество игрового времени для каждого?

— Ребята знали об этой ситуации с самого начала сезона. Знали, что так получится, но оба решили остаться в команде. Если у меня получается выпустить их вместе, все только рады.

— Сейчас «Ювентус» показывает отличные результаты и стабильную игру. А что в плане эмоций?

— Новизна всегда вносит оживление в команду. Игроки сильно вовлечены в процесс. Им порой кажется, что стиль игры уже получается, что все идет как надо. Но не всегда это именно так и есть.

— Завтра ожидется быстрый матч. Сыграет ли в этой связи Дуглас Коста?

— Он не готов на 90 минут. Коста сыграет какое-то время, но сколько именно, пока не знаю.

— В Италии часто говорят о расизме — недавно был инцидент с Марио Балотелли. Как вы видите ситуацию?

— Я вижу это так же, как и все остальные. Не нахожу слов, когда расизм имеет проявление в футболе. Но важно и то, что на стадион расизм приходит из общества — корни этого явления вне футбольных арен. Не знаю, есть ли специальные законы в футболе. Но считаю, что футбольным и государственным властям нужно сотрудничать в этом плане. Выявлять индивидуально нарушителей и наказывать. Но неверно дисквалифицировать сектора и стадионы. Как можно наказывать тысячи из-за пары десятков или сотен? (Дмитрий Гирин)