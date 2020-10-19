Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче группового раунда Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Локомотивом».

Главным арбитром встречи назначен турецкий арбитр Сердар Гезюбююк. Его ассистентами выступят голландцы Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертый судья — Бас Нейхейс. Судья на ВАР — Пол ван Букел и его ассистент Деннис Хиглер.

Матч пройдет в Зальцбурге 21 октября и начнется в 19:55 мск.