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Матч «Зальцбург» — «Локомотив» обслужит турецкий арбитр

11:59
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Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче группового раунда Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Локомотивом».

Главным арбитром встречи назначен турецкий арбитр Сердар Гезюбююк. Его ассистентами выступят голландцы Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертый судья — Бас Нейхейс. Судья на ВАР — Пол ван Букел и его ассистент Деннис Хиглер.

Матч пройдет в Зальцбурге 21 октября и начнется в 19:55 мск.

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