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Матч Лиги чемпионов с участием российского футболиста судят рефери из Украины

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Николай Балакин.
Фото Global Look Press

УЕФА объявил арбитров, назначенных на матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

29 ноября игру в группе D «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» будут судить рефери из Украины. В состав бригады Николая Балакина вошли ассистенты Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а также резервный Ярослав Козык. Видеоарбитр — Томаш Квятковски (Польша), ассистент видеоарбитра — Алпер Улусой (Турция). Оценит их работу голландец Бьерн Кайперс.

Интересно, что украинцы будут обслуживать матч, в котором может сыграть российский футболист — полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

Киевлянин Балакин — потомственный судья. Его дед Николай Николаевич был футболистом, тренером и известным арбитром, рефери ФИФА. Он также возглавлял Федерацию футбола УССР и коллегию арбитров УССР. А отец, Александр Балакин, работал помощником судьи в чемпионате СССР и главным судьей — в чемпионате Украины. Кроме того, он возглавлял комитет арбитров Федерации футбола Киева.

Лига чемпионов. Группа D
29 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Зальцбург

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал Сосьедад
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