Лига чемпионов: расклады для самой запутанной группы, «Барселоны» и других. Что решается сегодня в 5-м туре

Приводим варианты для четырех групп Лиги чемпионов в зависимости от результатов игрового дня во вторник, 28 ноября.

Группа E

«Атлетико» выйдет в плей-офф в случае победы над «Фейеноордом», а если при этом «Лацио» уступит «Селтику», то мадридцы гарантируют себе первое место в группе.

«Лацио» выйдет в плей-офф, если победит «Селтик», а «Фейеноорд» проиграет «Атлетико».

«Фейеноорд» выйдет в плей-офф, если победит «Атлетико», а «Лацио» не обыграет «Селтик». При этом голландский клуб гарантирует себе третье место и участие в первом раунде плей-офф Лиги Европы, если проиграет «Атлетико», а «Лацио» победит «Селтик».

«Селтик» потеряет шанс попасть в топ-2 группы, если не победит «Лацио» или если «Фейеноорд» обыграет «Атлетико». Шотландский клуб не поднимется выше четвертого места, если не победит сегодня.

Группа F

«Боруссия» выйдет в плей-офф, если победит «Милан». Дортмундцы досрочно выиграют группу, если победят «Милан», а «Ньюкасл» — «ПСЖ».

«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если победит «Ньюкасл» и «Милан» не обыграет «Боруссию».

«Милан» не сможет попасть в топ-2 группы, если проиграет «Боруссии», а «ПСЖ» победит «Ньюкасл».

«Ньюкасл» не сможет попасть в топ-2 группы, если проиграет «ПСЖ». Английский клуб досрочно финиширует на четвертом месте, если потерпит поражение, а «Милан» победит «Боруссию».

Группа G

«Манчестер Сити» досрочно вышел в плей-офф в 4-м туре. Победитель Лиги чемпионов гарантирует себе первое место в группе, если не проиграет «Лейпцигу».

«Лейпциг» досрочно вышел в плей-офф в 4-м туре. Немецкий клуб финиширует на втором месте, если не сможет обыграть «Ман Сити».

«Црвена Звезда» обеспечит себе третье место и участие в плей-офф Лиги Европы, если обыграет «Янг Бойз».

«Янг Бойз» обеспечит себе третье место и участие в плей-офф Лиги Европы, если обыграет «Црвену Звезду».

Группа H

«Барселона» выйдет в плей-офф, если победит «Порту» или если сыграет вничью, а «Шахтер» не обыграет «Антверпен». Каталонский клуб гарантирует первое место в группе, если сегодня победит, а «Шахтер» — нет.

«Порту» выйдет в плей-офф, если сегодня добьется лучшего исхода (наберет больше очков), чем «Шахтер».

«Шахтер» не сможет попасть в топ-2 группы, если уступит «Антверпену», а «Барселона» и «Порту» сыграют вничью.

«Антверпен» должен победить «Шахтер», чтобы сохранить шанс на третье место в группе.