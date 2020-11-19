Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте петербуржцев.

«В связи с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Италии местными властями принято решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей. Гостевая квота не выделяется, болельщики сине-бело-голубых на арену допущены не будут», — говорится в сообщении.

Матч «Лацио» — «Зенит» пройдет в Риме 24 ноября и начнется в 23:00 мск.