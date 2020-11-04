Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлением от ничьей с «Атлетико» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1).

— Спасибо фанатам за поддержку. Футбол — сумасшедшая игра! — сказал Николич в эфире «Матч ТВ». — В прошлой игре с «Баварией» играли очень хорошо, но не взяли ни одного очка. В этот раз не так хорошо играли, но набрали очко. Неплохой результат, но я недоволен. Недоволен, что команда не победила. Но, повторюсь, результат хороший.

Мне понравилось, что скамейка очень эмоционально вела себя. Это очень важно.

Результаты не так плохи, но нам еще не хватает очков. Может, забрали очко там, где не заслужили, может, взяли там, где не заслужили. Но математически очков не хватает.