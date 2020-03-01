Маркиньюс: «Лучше перенести матч с «Боруссией», чем проводить его без зрителей»

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс считает, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» не стоит проводить без зрителей. Такая возможность не исключена из-за эпидемии коронавируса.

— Было бы очень жалко, — цитирует A Bola Маркиньюса. — Если захотят провести игру без зрителей, то лучше бы ее перенести вообще. Потому что мы хотим, чтобы наши болельщики увидели матч, как это смогли сделать болельщики «Боруссии». Надеюсь, что такого не случится. Если решение будет принято, мы будем просить перенести игру, чтобы болельщики увидели наш матч.