«Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Галатасараем» в матче группы А Лиги чемпионов во вторник, 3 октября. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер, начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «МЮ» — «Галатасарай» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию игры можно будет на канале «Матч Футбол 2». Начало эфира— в 21.45.

«МЮ» и «Галатасарай» выступают в группе A вместе с «Баварией» и «Копенгагеном». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ». Команда тренера Эрика тен Хага занимает четвертое место в турнирной таблице своей группы с 0 баллов. Турецкий клуб располагается на третьей строчке с одним очком.

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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