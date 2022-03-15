«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

15 марта в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Атлетико». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Далот, Фред, Мактоминей, Б.Фернандеш, Санчо, Эланга, К.Роналду.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Лоди, Льоренте, Эррера, де Пауль, Коке, Рейнилду, Ж.Феликс, Гризманн.

Напомним, что первая встреча, которая прошла в Испании, закончилась со счетом 1:1.