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«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

Иван Шитик
Корреспондент
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15 марта в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Атлетико». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Далот, Фред, Мактоминей, Б.Фернандеш, Санчо, Эланга, К.Роналду.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Лоди, Льоренте, Эррера, де Пауль, Коке, Рейнилду, Ж.Феликс, Гризманн.

Напомним, что первая встреча, которая прошла в Испании, закончилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Атлетико

Криштиану Роналду
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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