УЕФА рассмотрит дело в отношении президента и спортивного директора «ПСЖ» 29 марта

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи и спортивного директора Леонардо из-за их поведения после ответного матча мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). Заседание состоится 29 марта, сообщает L'Equipe.

Напомним, что после финального свистка Аль-Хелаифи направился в подтрибунное помещение, чтобы предъявить претензии судьям. По пути он кричал и бил по окружающим предметам.

Однако Аль-Хелаифи потерялся и в итоге зашел в помещение к делегату «Реала» Карлосу Давиле, который попытался снять ситуацию на видео. Увидев это, президент «ПСЖ» подошел к нему с криком «Я убью тебя». Катарского бизнесмена принялись останавливать собственные телохранители.

Отмечается, что позже спортивный директор парижан Леонардо потребовал стереть видео с мобильного телефона сотрудника «Реала».