Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:36

«Манчестер Сити» — «Реал»: команды объявили стартовые составы

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Манчестере и начнется в 22.00 мск.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган (капитан), Де Брейне, Силва, Грилиш, Холанн.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема (капитан).

Первый матч в Мадриде завершился вничью — 1:1.

Лига чемпионов. 1/2 финала
17 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
2
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
40 миллионов за первое место, слухи о Дзюбе и трансферы. Инсайды «СЭ» о будущем «Рубина»
«Толкали и плевали в меня». Польскую волейболистку травили за выступления в России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/2 финала: шаг до финала в Стамбуле
Фердинанд рассказал, что думает о шансах «Интера» на победу в финале Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча
Саттон считает, что Рюдигер не сможет снова сдержать Холанна
«Реал» опять оставит «Сити» без Лиги чемпионов? Забери до 17 тысяч рублей и назови своего фаворита
«Милан» должен быть благодарен Пиоли, а «Интер» — двум скрытым героям. Итоги итальянского полуфинала ЛЧ
Дармиан поблагодарил «МЮ» после выхода «Интера» в финал Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча

Фердинанд рассказал, что думает о шансах «Интера» на победу в финале Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости