«Манчестер Сити» — «Реал»: команды объявили стартовые составы

«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Манчестере и начнется в 22.00 мск.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган (капитан), Де Брейне, Силва, Грилиш, Холанн.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема (капитан).

Первый матч в Мадриде завершился вничью — 1:1.