«Манчестер Сити» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча

В среду, 17 мая «Манчестер Сити» примет на своем поле «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на федеральном спортивном канале, сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч! Футбол 1».

Первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» завершился вничью со счетом 1:1. Победитель ответной встречи выйдет в финал Лиги чемпионов, в котором встретится с «Интером».

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».