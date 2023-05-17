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Сегодня, 20:30

«Манчестер Сити» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эрлин Холанн и Винисиус.
Фото Reuters

В среду, 17 мая «Манчестер Сити» примет на своем поле «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на федеральном спортивном канале, сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч! Футбол 1».

Первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» завершился вничью со счетом 1:1. Победитель ответной встречи выйдет в финал Лиги чемпионов, в котором встретится с «Интером».

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;. «Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн-трансляция матча
Лига чемпионов. 1/2 финала
17 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
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