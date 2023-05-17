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Сегодня, 21:14

Фердинанд рассказал, что думает о шансах «Интера» на победу в финале Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «Интер» будет «темной лошадкой» в финале Лиги чемпионов. В полуфинале миланцы обыграли «Милан» с общим счетом 3:0.

«Я не хочу показаться неуважительным по отношению к «Интеру», но в финале они в любом случае будут «андердогами». У них хорошая команда и игроки, но во время группового этапа никто бы не мог подумать, что они дойдут аж до финала Лиги чемпионов», — цитирует Фердинанда BBC Sport.

Сегодня, 17 мая, «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.

Рио Фердинанд
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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