«Ман Сити» — «Челси»: арбитр помог Рюдигеру встать и показал игроку желтую карточку
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер получил желтую карточку на 57-й минуте матча финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаос сперва помог 28-летнему Рюдигеру подняться после столкновения, а затем показал немецкому футболисту желтую карточку за нарушение правил.
В том эпизоде Рюдигер сфолил на хавбеке «Ман Сити» Кевине Де Брейне, который потом покинул поле. Бельгиец был вынужденно заменен из-за травмы головы.
Встреча «Манчестер Сити» — «Челси» проходит в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау».
Help him up ?— Goal (@goal) May 29, 2021
Then give him a yellow card ?#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/9HA3YK6jIH
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