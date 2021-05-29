Почему арбитр не наказал «Челси» пенальти? Матеу Лаос все объяснил жестами
На 60-й минуте финального матча Лиги чемпионов-2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси» арбитр Антонио Матеу Лаос не назначил 11-метровый удар в ворота лондонской команды, когда в ее штрафной площади произошел контакт мяча с правой рукой Риса Джеймса.
Пока самый жаркий момент второй тайма — споры из-за руки в штрафной «Челси» ?— Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021
Судья устал показывать, что ничего не было. А как считаешь ты? pic.twitter.com/gpiWwWUKWT
Судья несколько раз жестами объяснил свое решение игрокам «Сити», реагируя на их возмущение. Он показал, что мяч сначала попал Джеймсу в грудь, а затем отлетел в руку. То же самое он сказал видеоассистентам, аргументируя вердикт.
(Александр Бобров)
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