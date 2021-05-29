«Челси» победил «Манчестер Сити» и во второй раз выиграл Лигу чемпионов
«Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в матче финала Лиги чемпионов 29 мая в Порту. Единственный гол на 42-й минуте встречи забил хавбек лондонцев Кай Хаверц.
На 60-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне был заменен после столкновения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером. 29-летний бельгийский футболист получил травму головы и покинул поле.
Для «Челси» этот трофей Лиги чемпионов стал вторым в истории. Ранее «синие» становились обладателями кубка ЛЧ в 2012 году. Тогда в финале они обыграли «Баварию» (1:1, 4-3 — по пен.).
В Суперкубке УЕФА «Челси» сыграет против «Вильярреала» 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».
Лига чемпионов
Финал
«Манчестер Сити» (Англия) — «Челси» (Англия) — 0:1 (0:1)
Гол: Хаверц, 43.
«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 60), Фоуден, Стерлинг (Агуэро, 77), Махрез, Бернарду Силва (Фернандинью, 64).
«Челси» (Англия): Э.Менди, Тиагу Силва (Кристенсен, 39), Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью, Канте, Хаверц, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Пулишич, 66).
Предупреждения: Гюндоган, 34. Рюдигер, 57. Габриэл Жезус, 88.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
29 мая. Порту. Стадион «Драгау».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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