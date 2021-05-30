Три сезона подряд Лигу чемпионов выигрывает команда с немецким тренером
Главный тренер «Челси» Томас Тухель стал третьим подряд немецким специалистом, который стал обладателем Лиги чемпионов. 29 мая лондонцы выиграли у «Манчестер Сити» (1:0). Единственный гол забил хавбек Кай Хаверц.
В прошлом сезоне обладателем трофея ЛЧ стала «Бавария» во главе с немцем Хансом-Дитером Фликом. В сезоне-2018/19 — «Ливерпуль», который тренирует Юрген Клопп (Германия).
Для «Челси» этот трофей Лиги чемпионов стал вторым в истории. Ранее «синие» становились обладателями кубка ЛЧ в 2012 году.
В Суперкубке УЕФА «Челси» сыграет против «Вильярреала» 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».
? — The @ChampionsLeague has been won by a ?? manager for the 3??rd consecutive season— Gracenote Live (@GracenoteLive) May 29, 2021
2020/21 — Thomas Tuchel??
2019/20 — Hansi Flick??
2018/19 — J?rgen Klopp??#UCL #UCLfinal
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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