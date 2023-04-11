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Сегодня, 21:10

«Манчестер Сити» — «Бавария»: стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Баварии» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Аканджи, Стоунз, Аке, Родри, Гюндоган, Грилиш, де Брюйне, Б. Силва, Холанн.

«Бавария»: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Дэвис, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Мусиала.

Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Бавария

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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