«Бенфика» — «Интер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

11 апреля «Бенфика» дома примет «Интер» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Да Луж», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Бенфика» — «Интер».

В прямом эфире видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» победила «Брюгге» (7:1 по сумме двух встреч), а «Интер» обыграл «Порту» (1:0 по сумме двух встреч).