«Зенит» и «Брюгге» рассудит французско-израильская бригада арбитров
Стали известны судейские назначения на матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Зенит» примет «Брюгге». Игра состоится во вторник, 20 октября. Начало — в 19.55.
Главным арбитром встречи станет француз Бенуа Бастьен, ему будут помогать соотечественник Фредерик Хаккетт и израильтянин Рой Хассан, сообщает официальный сайт УЕФА. Четвертым арбитром назначен Карим Абед из Франции, За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.