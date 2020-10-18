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«Зенит» и «Брюгге» рассудит французско-израильская бригада арбитров

12:20
Сердар Азмун. Фото "СЭ"
Сердар Азмун. Фото "СЭ"
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Стали известны судейские назначения на матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Зенит» примет «Брюгге». Игра состоится во вторник, 20 октября. Начало — в 19.55.

Главным арбитром встречи станет француз Бенуа Бастьен, ему будут помогать соотечественник Фредерик Хаккетт и израильтянин Рой Хассан, сообщает официальный сайт УЕФА. Четвертым арбитром назначен Карим Абед из Франции, За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.

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