Малафеев одним словом описал матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит»
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев кратко прокомментировал «СЭ» итог матча группового турнира Лиги чемпионов сине-бело-голубых против «Ювентуса» (2:4).
«Зрелищный матч», — сказал Малафеев «СЭ.
«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.
Следующий матч ЛЧ команда Сергея Семака проведет 23 ноября против «Мальме».
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