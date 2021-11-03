Семшов считает, что «Зениту» не хватило активности в атаке в матче с «Ювентусом»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал поражение российской команды от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Зениту» немного не хватило активности впереди, потому что не так много футболистов участвовали в атаке, когда команда переходила на половину поля соперника. Если брать в целом, то «Ювентус» по игре победил, он был посильнее «Зенита» и в командных, и в индивидуальных действиях. Не назвал бы ее победой на классе, просто на данный момент в игре в футбол «Ювентус» сильнее «Зенита».



Многие начинают говорить, что «Зенит» не успел перестроиться с чемпионата России в плане скоростей. Но с другой стороны, «Зенит» к этому должен быть готов — разные скорости, соперники разного уровня, хотя в последних двух матчах в чемпионате команда играла с соперниками, уровень которых плюс-минус рядом с Лигой чемпионов или Лигой Европы, имею в виду московские «Динамо» и «Спартак». По вчерашней игре претензии, наверное, тяжело предъявить. Правильно сказал Сергей Семак, что «Ювентус» был сильнее, а как составлять конкуренцию грандам? Нужно делать выводы над ошибками и искать какие-то дополнительные резервы, потому что пока нам тяжело тягаться с грандами из топ-5 европейских чемпионатов", — приводит ТАСС слова Семшова.

«Зенит» занимает третье место в группе H с 3 очками в 4 матчах. «Ювентус» идет на первой строчке с 12 очками в 4 играх.